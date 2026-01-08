Silivri'de Lodos Alarmı: Dev Dalgalar Kıyıyı Dövdü
Kıyıda Sert Rüzgar ve Yüksek Dalga
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. Silivri sahilinde şiddetli lodos, dalga boyunu artırdı ve zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaştı.
Lodosla birlikte rüzgar hızının yer yer 40 km/saat seviyelerine yaklaştığı gözlendi. Kuvvetli rüzgar, Marmara Denizi'nde dalga yüksekliğini artırarak sahil boyunca sert görüntülere neden oldu.
Sahilde zaman zaman yürümekte güçlük çekenler görüldü; bir kadın yürümekte güçlük çekti.
Silivri sahilinde lodos alarmı: Dev dalgalar kıyıyı dövdü