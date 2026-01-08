Silivri'de Lodos Alarmı: Dev Dalgalar Kıyıyı Dövdü

Silivri sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili lodos dev dalgalar oluşturdu; rüzgar hızları yer yer 40 km/saat seviyelerine yaklaştı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:49
Silivri'de Lodos Alarmı: Dev Dalgalar Kıyıyı Dövdü

Silivri'de Lodos Alarmı: Dev Dalgalar Kıyıyı Dövdü

Kıyıda Sert Rüzgar ve Yüksek Dalga

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. Silivri sahilinde şiddetli lodos, dalga boyunu artırdı ve zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaştı.

Lodosla birlikte rüzgar hızının yer yer 40 km/saat seviyelerine yaklaştığı gözlendi. Kuvvetli rüzgar, Marmara Denizi'nde dalga yüksekliğini artırarak sahil boyunca sert görüntülere neden oldu.

Sahilde zaman zaman yürümekte güçlük çekenler görüldü; bir kadın yürümekte güçlük çekti.

Silivri sahilinde lodos alarmı: Dev dalgalar kıyıyı dövdü

Silivri sahilinde lodos alarmı: Dev dalgalar kıyıyı dövdü

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de yaban domuzu sürüsü yol geçişi cep telefonuyla kaydedildi
2
Elazığ'da Kadın Kooperatifleri Güçlendiriliyor: 2026 İş Planı Hazır
3
İzmir’de kritik uyarı: Deniz suyu 50-60 yılda Basmane’ye ulaşabilir
4
Başkan Tanju Özcan Kâbe’de Bolu İçin Kar Duası Yaptı: "Dualarım Kabul Oldu"
5
Eskişehir'de Asker Mehmetcan Aytekin Annesini Sürpriz Ziyarette Duygulandırdı
6
Gaziantep'te Abdülhadi Çelik Üst Geçidi Hizmete Açıldı
7
Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Atmalı Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları