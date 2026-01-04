Bursa'da Şiddetli Lodos: Osmangazi'de Devrilen Ağaçlara Anında Müdahale

Belediye ekipleri harekete geçti

Bursa genelinde dün sabah saatleri itibariyle etkisini gösteren şiddetli lodos, çok sayıda ağacı devirdi. Kent merkezinde hızı saatte 65 kilometre olarak ölçülen lodos, Osmangazi ilçesinde yollara, parklara ve araçların üzerine düşen ağaçlara yol açtı.

Devrilen ve zarar gören ağaçlara yönelik müdahale için Osmangazi Belediyesi ekipleri hızlıca harekete geçti. Lodosun etkili olduğu ilk andan itibaren gelen ihbarları değerlendiren Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kırılan dalları ve devrilen ağaçları bulunduğu yerden kısa sürede kaldırdı.

Bursa genelinde lodosun hızını arttırarak Pazar günü de geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Bu nedenle Osmangazi Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve vatandaşlardan dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

