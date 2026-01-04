DOLAR
Bursa Kestel'de Şiddetli Rüzgar Cami Çatısını Uçurdu

Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde şiddetli rüzgar bir caminin çatısını yola savurdu; ulaşım aksadı, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:33
Vani Mehmet Mahallesi'nde panik anları

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, bir caminin çatısını yerinden sökerek yola savurdu. Olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Çatının yola düşmesiyle bölgede ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Yetkililer kısa sürede bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı ve trafiğin güvenliğini sağladı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Yakınlarda oturan bir vatandaş, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yetkililer, camide ve çevrede maddi hasar meydana geldiğini bildirdi; soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

