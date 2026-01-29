Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı

Bursa Posoflular Derneği, Başkan Ayhan Yener öncülüğünde Posof halk oyunlarını davul zurna eşliğinde halı sahada kayıt altına aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:52
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı

Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı

Davul zurna eşliğinde halı sahada kültür kaydı

Bursa Posoflular Derneği, Posof yöresine ait halk oyunlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Ayhan Yener, Bursa’da yaşayan hemşerilerinin geleneksel oyunlarını davul zurna eşliğinde kayda aldırdı. Sıla ziyareti için geldiği Posof’ta düzenlenen etkinlikte oyunlar halı sahada oynanarak belgelendi.

Çalışmanın kayıtları, hem kültürel mirasın korunması hem de eğitim amaçlı kullanılmak üzere toplandı. Etkinlikte emeği geçen kurumlar arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yer aldı.

Ayhan Yener etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bursa’da yaşıyoruz. Yıllardır derneğimiz bünyesinde halk oyunlarımız ve yöresel kıyafetlerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Halk kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına bugün burada halk oyunlarımızı da kayıt altına aldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz"

BURSA POSOFLULAR DERNEĞİ, YÖRESEL OYUNLARINI YAŞADIKLARI BÖLGELERDE DEVAM ETTİRMEK İÇİN FARKLI...

BURSA POSOFLULAR DERNEĞİ, YÖRESEL OYUNLARINI YAŞADIKLARI BÖLGELERDE DEVAM ETTİRMEK İÇİN FARKLI ÇALIŞMALARA İMZA ATTI.

SILA ZİYARETİ İÇİN GELDİĞİ POSOF'TA HEMŞERİLERİ İLE BİR ARAYA GELEN YENER, GELENEKSEL KÜLTÜRLERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Kocaeli'de 'foto-kapan'la tespit: Kaçak döküm yapan firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları