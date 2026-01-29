Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı

Davul zurna eşliğinde halı sahada kültür kaydı

Bursa Posoflular Derneği, Posof yöresine ait halk oyunlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Ayhan Yener, Bursa’da yaşayan hemşerilerinin geleneksel oyunlarını davul zurna eşliğinde kayda aldırdı. Sıla ziyareti için geldiği Posof’ta düzenlenen etkinlikte oyunlar halı sahada oynanarak belgelendi.

Çalışmanın kayıtları, hem kültürel mirasın korunması hem de eğitim amaçlı kullanılmak üzere toplandı. Etkinlikte emeği geçen kurumlar arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yer aldı.

Ayhan Yener etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bursa’da yaşıyoruz. Yıllardır derneğimiz bünyesinde halk oyunlarımız ve yöresel kıyafetlerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Halk kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına bugün burada halk oyunlarımızı da kayıt altına aldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz"

BURSA POSOFLULAR DERNEĞİ, YÖRESEL OYUNLARINI YAŞADIKLARI BÖLGELERDE DEVAM ETTİRMEK İÇİN FARKLI ÇALIŞMALARA İMZA ATTI.