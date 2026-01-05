Bursa 'Yeşil ve Mavi'siyle Yeniden Nefes Alıyor

Kentin yeşil dokusu güçlendiriliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi olan ‘Yeşil Bursa’ kimliğini yeniden güçlendirmek ve ‘Deniz Kenti’ özelliğini görünür kılmak amacıyla kapsamlı çevre ve yeşil alan yatırımlarını hayata geçirdi.

Toplam 11 bin kilometrekare yüzölçümünün yüzde 45’i orman ve yüzde 34’ü tarım alanı olan Bursa, belediyenin yürüttüğü hizmetlerle yeniden yeşile bürünüyor. 2025 yılında kente 244 bin metrekareden fazla yeni yeşil alan kazandırıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü aracılığıyla 9,7 milyon metrekare park, bahçe ve yeşil alanın düzenli bakımı yapıldı.

Bakım çalışmaları kapsamında 36 bin 937 ağacın ve 402 bin 117 metrekare çalı miktarının budaması gerçekleştirildi; 1510 adet kent mobilyası, 37 takım oyun grubu ve 117 takım spor aleti monte edildi. Kent genelinde 2 milyon 529 bin 658 çiçek, 334 bin 209 bitki ve 120 bin 112 gül dikildi.

Altyapı ve peyzaj çalışmaları kapsamında Mudanya İstasyon Caddesi modern bir çehreye kavuşturularak halkın kullanımına sunuldu. Samanlı Kavşağı’nda yeşil alan düzenlemesi ve sulama sistemi tamamlandı. Hanlar Bölgesi’nde 3. etap sert zemin ve otopark alanlarında bitki dikimi ile yeşil alan düzenlemeleri tamamlandı. İznik Orhaniye Mahallesi Hasan Terzi Parkı ve Çocuk Oyun Sokağı’nda düzenlemeler bitirildi. Balkan Bölge Parkı, Ata bulvarı- İzmir Dönüş Yolu Dinlenme Parkı çevre düzenlemesi, Yenişehir Yolören Köyü mesire alanı düzenlemesi ile 11 Eylül Bulvarı ve Ankara Bulvarı yüksek bordür imalatı çalışmaları devam ediyor.

Sahil düzenlemeleri ve deniz temizliği

Bursa’nın turizm potansiyelini artırmak ve deniz kenti kimliğini güçlendirmek için, belediye 115 kilometre deniz kıyısı ile 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü koordinasyonunda plaj ve kıyılarda kalite yükseltildi; 170 personel ve 45 araçla her gün düzenli olarak sert zemin, kumluk alan ve kordon temizliği yapıldı.

2025 yılı içinde sahillerden 4 milyon 868 bin 250 kilogram, deniz yüzeyinden ise 22 bin 620 kilogram çöp toplandı ve bertaraf tesislerine gönderildi. Mevsimsel olarak görülen yoğun yosun birikimleri temizlendi. Yüzme sezonu hazırlıklarında duş, kabin, çöp kasnağı gibi eksikler giderildi, mevcut donanımların bakım ve onarımı yapıldı; kum eleme aracı ile kum nakli ve tesviyesi gerçekleştirildi. Bu iyileştirmeler sayesinde plaj kullanımında artış gözlendi.

İznik İnciraltı Halk Plajı, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı ve Karacabey Malkara Plajı’nın ardından Mudanya Eşkel Halk Plajı da Mavi Bayrak kazanarak Mavi Bayraklı plaj sayısı 4 oldu. Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Projesi’nde ÇED süreci son aşamaya geldi.

Marmara Denizi’nin ekolojik yapısını inceleyen ekipler, deniz kirliliğinin tespiti ve azaltılması, biyoçeşitliliğin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 30 noktada dalgıçlarla deniz dibi görüntülemesi yaptı. Sonuçlar, 2017 yılında yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırılarak projelerin etkinliği değerlendirildi.

Kent estetiği ve kamusal düzenleme çalışmaları

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, ana arterlerde ve meydanlarda kesintisiz temizlik çalışmaları yürüttü; yönetmeliğe uymayan, Türkçe olmayan ve görüntü kirliliği oluşturan izinsiz tabela, afiş ve totemler kaldırıldı. Duvar yazıları ve kağıt afişlerin temizlenmesi, ani kaza müdahale çalışmaları ve estetik açıdan yıpranmış yapıların tasarım ve boyama çalışmaları ile şehir daha düzenli bir görünüme kavuştu.

Altınşehir Mahallesi Müzeyyen Senar Caddesi ve Hipodrom duvarlarında 72 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen 2025 Grafiti Şenliği ile kentin görsel kimliğine renk katıldı.

Başkan Mustafa Bozbey'in değerlendirmesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin tekrar 'Yeşil' kimliğine kavuşması için doğa ve çevre yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Bozbey, geleceğe nefes olacak projelerle kenti yeniden ağaçlarla donatacaklarını vurgulayarak, "Daha yeşil, daha temiz havası olan, yaşanılacak bir Bursa için çalışmaya devam edeceğiz. Bursamız dört mevsim turizm imkânına sahip bir kenttir. Bu potansiyelimizi daha fazla ortaya çıkarmalıyız. Plajlarımızın kalitesinin artırılması, kıyılarımızın daha konforlu hale getirilmesi ve deniz turizminin yaygınlaştırılması için yatırımlarımıza öncelik veriyoruz. ‘Yeşil, beyaz, mavi şehir’ hedefimize doğru güvenli şekilde ilerliyoruz" dedi.

Sonuç olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025'te hayata geçirdiği çevre, yeşil alan ve kıyı düzenlemeleri, kentin hem doğal dokusunu güçlendirmeyi hem de turizm ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

