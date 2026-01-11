Buzlanma Beytüşşebap'ta Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle iki otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Aşağıdere yakınlarında yüzlerce araç mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:53
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan gizli buzlanma iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasına yol açtı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale

Olayda sürücülerin buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aşağıdere köyü yakınlarında ulaşım sorunları

Öte yandan, Aşağıdere köyü yakınlarında meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Jandarma ve karayolları ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı. Kapalı olan yol, uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı ve ekipler kar yağışı sonrası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttü.

