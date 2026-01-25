Osmaniye'de bir ilk: Zorkun Yaylası Kar Festivaliyle Renklendi

Zorkun Yaylası'nda ilk kar festivali düzenlendi. Osmaniye Belediyesi ve Başkan İbrahim Çenet'in katkısıyla çocuklara yönelik etkinlikler, oyunlar ve konserler yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:10
Osmaniye'nin Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası, yarıyıl tatiline giren çocuklara hediye olarak düzenlenen ilk Kar Festivali ile beyaza büründü. Kar örtüsü, neşe ve kahkahalarla birleşerek yaylayı kış şölenine dönüştürdü.

Festivalde etkinlikler

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen festivalde Belediye Başkanı İbrahim Çenet çocuklara hediyeler verdi. Zorkun Şenlik Tepesi'nde kurulan alanda başkan çocuklarla kar topu ve kar voleybolu oynadı; aileler kızak yarışlarında yer aldı, miniklere hediyeler dağıtıldı. Sucuk ekmek ve çiğköfte ikramları etkinlikte ısınmayı sağladı.

Başkan Çenet'in açıklaması

"Amanosların bu eşsiz güzelliklerini birlikte yaşıyoruz ve yaşatıyoruz" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Bugün Osmaniye bir ilki yaşadı ve Zorkun Kar Festivali ile buluştu. Gerçekten her yaştan insanımız burada. Sadece Osmaniye’mizden değil, çevremizdeki illerden ve ilçelerden çok sayıda yavrumuzu burada konuk ettik. Hâlâ bana kar topu atanlar var. Kar bizim için, Akdeniz için çok nadide bir cevher. Yani çok rastladığımız bir iklim olayı değil. Ama bu yıl ’kar yılı, var yılı’ derler ya, gerçekten güzel kar alıyoruz. Ve çocuklarımızın da okul tatili döneminde onlara böyle bir hediye vermek istedik. Kampçılar geldi, dağcılar geldi, gastronominin şefleri geldi. Birçok çocuk etkinliği yapıldı. Burada kar voleybolu olsun, kar futbolu olsun, kızaklarla annelerin, babaların çocuklarını çektiği yarışmalar olsun, gerçekten dolu dolu bir gün yaşıyoruz. Bugün Osmaniye, unutulmaz bir gün yaşıyor" şeklinde konuştu.

Sanat ve eğlence

Animasyon gösterileriyle eğlenen çocuklar, Mustafa Canik ve sanatçı İlker Gökkaya'nın konserleriyle halay çekti. Katılımcılar, etkinliğin unutulmaz olduğunu belirterek bu tür organizasyonların sürmesini diledi.

