Dicle Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi — Diyarbakır'ta Yoğun Kar ve Karabaş Martıları

Dicle Nehri'nde su seviyesi kar yağışıyla arttı

Diyarbakır'da kış manzarası ve yaban hayatı

Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı Diyarbakır'da, yoğun kar yağışlarının ardından Dicle Nehrinin su seviyesi arttı. Yeni yıl ile birlikte neredeyse karsız günün bulunmadığı kentte, kar yağışı doğal manzaralara canlılık kazandırdı.

On Gözlü Köprüün de bulunduğu Dicle Nehri, karla kaplanan çevresiyle ziyaretçilere eşsiz görüntüler sundu. Bölgedeki sessizlik ve artan su seviyesi, tarihi köprünün çevresinde dikkat çekici bir görsel şölen oluşturdu.

Yoğun kar ve bölgede kimsenin bulunmaması ile birlikte, yaban hayattaki misafirler de gün yüzüne çıktı. Türüne az rastlanan karabaş martıları, hava, su seviyesi ve besin koşullarının uygun hale gelmesiyle bölgede görünür oldu.

Kar yağışının algılanabilir etkileri, hem doğal yaşamı hem de kentteki tarihi dokuyu bir araya getirerek Diyarbakır'da kışın sert ama etkileyici yüzünü ortaya koydu.

Yoğun kar, Dicle Nehrinde su seviyesini arttırdı