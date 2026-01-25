Çanakkale Boğazı, Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemilere Kapandı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle saat 10.20'den itibaren çift yönlü transit gemi geçişleri kapatıldı; gemiler demir bölgelerinde bekliyor, Lapseki-Gelibolu feribotları durdu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:58
Deniz trafiğinde aksama: Gemiler demir bölgelerinde bekliyor

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğaz trafiği, saat 10.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Yapılan uyarının ardından gemiler, belirtilen demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Öte yandan, ulaşımda ek aksamalara yol açan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

ÇANAKKALE BOĞAZI ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE SAAT 10.20 İTİBARIYLA ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

