Çanakkale Boğazı, Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemilere Kapandı

Deniz trafiğinde aksama: Gemiler demir bölgelerinde bekliyor

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğaz trafiği, saat 10.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Yapılan uyarının ardından gemiler, belirtilen demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Öte yandan, ulaşımda ek aksamalara yol açan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

