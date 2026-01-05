DOLAR
Çal Ticaret Lisesi 1979-1980 Mezunları 45 Yıl Sonra Öğretmenleriyle Buluştu

Denizli Çal'daki 1979-1980 dönemi Çal Ticaret Lisesi mezunları, 45 yıl sonra öğretmenleriyle düzenlenen kahvaltıda yaklaşık 50 kişiyle bir araya gelerek geçmişi yad etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:00
Denizli’nin Çal ilçesinde bulunan dönemin Çal Ticaret Lisesi mezunları, 1979-1980 döneminde aynı sırayı paylaşan arkadaşlar olarak 45 yıl sonra bir araya gelerek geçmişi yad etti.

Etkinlik ve katılımcılar

Yapılan kahvaltı buluşmasına yaklaşık 50 mezun öğrenci katıldı. Öğretmenleri Sadık Özkan, Muzaffer Ulusoy, Niyazi Taşcı ve Necati Varlıklı de öğrencilerini yalnız bırakmadı. Etkinlik, uzun süredir görüşemeyen mezunlar için adeta bir zaman yolculuğu niteliği taşıdı.

Anılar ve mesajlar

Mezunlar okul yıllarına dair hatıralarını paylaştı; öğretmenler ise öğrencilerinin bugünlere geliş hikâyelerini gururla dinledi. Mensur Aydemir, etkinliğin anlamını vurgulayarak şunları söyledi: "Bizleri bir araya getiren şey sadece geçmiş değil; aynı değerleri, aynı öğretmenlerin emeğini ve aynı okul kültürünü paylaşmış olmamız. Yıllar geçse de bu bağ kopmuyor".

Öğretmenlerin değerlendirmesi

Öğretmenler, öğrencilerini yıllar sonra bir arada ve dayanışma içinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eğitimin yalnızca sınıflarla sınırlı olmadığını belirterek, bu tür buluşmaların vefa duygusunu yaşatması açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiler.

