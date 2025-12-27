California'da 72 Saatte Rekor Yağış: Los Angeles'ta 3 Ölü

ABD’nin California eyaletini etkisi altına alan şiddetli fırtınalar ve "atmosferik nehir" yağışları, Los Angeles’ta sadece 72 saat içinde kentin yıllık yağış miktarının neredeyse yarısının düşmesine yol açtı. Aşırı yağışlar hayatı felç ederken çok sayıda bölge tahliye edildi.

Can kayıpları ve yağış miktarları

Yetkililerin açıklamasına göre eyalet genelindeki sağanaklar sonucunda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında, şiddetli yağmur altında seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden bir şerif yardımcısı bulunuyor. Meteoroloji yetkilileri, peş peşe gelen birden fazla "atmosferik nehir" sisteminin Güney California ile San Francisco Körfez Bölgesi'ni etkilediğini bildirdi. Los Angeles İlçesi’nin bazı kesimlerinde yağış miktarı 27 santimetreye kadar ulaştı ve birçok yerleşim biriminde su baskınları görüldü.

Tahliyeler, olağanüstü hal ve uyarılar

California Valisi Gavin Newsom, Çarşamba günü Los Angeles ve eyaletteki bazı ilçelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Acil durum ekipleri su baskınlarına karşı kurtarma çalışmaları yürütüyor; toprak kaymaları ve enkaz nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcanıyor. Yetkililer, yağışların etkisinin azalmasının beklendiğini ancak toprağın suya doymuş olması nedeniyle yeni sel ve heyelan risklerinin sürdüğünü vurgulayarak vatandaşları resmi uyarıları yakından takip etmeye çağırdı.

