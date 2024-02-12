Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büro personeli ve destek personeli alımı için duyuru yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, garson, aşçı, temizlik personeli, bulaşıkçı, fayansçı/boyacı, kaynakçı, elektrikçi, tesisatçı gibi pozisyonlara toplamda 62 personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruların son tarihi ise 4 Şubat olarak açıklandı.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.





Adaylardan aranan şartlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen kriterleri sağlamak, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, askerlikle ilişiği olmamak, sözleşmeli olarak çalışmamak, sağlık sorunları bulunmamak gibi önemli kriterler bulunuyor.

Başvuru yapacak adayların, duyuruda belirtilen şartlara dikkatlice uyum sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, başvuruların 24 Ocak ile 4 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacağı belirtilirken, bu süre içinde yapılmayan başvuruların geçerli olmayacağı hatırlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş arayanlara yeni istihdam fırsatları sunarak, nitelikli personel kazanımına katkı sağlamayı hedefliyor. Başvuru yapacak adaylara başarılar dilerken, alımların ülke genelinde işsizlikle mücadeleye olumlu bir katkı sağlaması bekleniyor.