Çameli Belediyesi aralıksız karla mücadele yürütüyor

Denizli Çameli'de belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık ve güvenli tutuyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:53
Çameli Belediyesi aralıksız karla mücadele yürütüyor

Çameli Belediyesi aralıksız karla mücadele yürütüyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına anında başladı.

Saha çalışmaları

Ekipler, vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve sorunsuz hale getirmek amacıyla sahada aralıksız görev yaptı. Ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları açık tutulurken, buzlanma riskine karşı yürütülen tuzlama çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

Başkanın açıklaması

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve ihtiyaç duyulan her noktada çalışmaların devam edeceğini belirtti.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÇAMELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ...

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÇAMELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, MAHALLELERDE KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARINA ANINDA BAŞLADI.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÇAMELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazar'da Eski Caminin Minaresi Kontrollü Şekilde Yıkıldı
2
Çemişgezek’te Karla Mücadele: Vatandaşın 'Kurban olurum size' Sevinci
3
Bursa Büyükşehir’den Misi’de kapsamlı dere ve çevre temizliği
4
Erzurum'da Umre Semineri | Dr. Sebahattin Erdoğan
5
Kırşehir'de Görme Engelli Sami Coşkun, Müzikle Hayata Tutunuyor
6
Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı: Muğla Büyükşehir Harekete Geçti
7
Kulp’ta kar engeli kalktı: Salı pazarı üç hafta sonra açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları