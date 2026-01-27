Çameli Belediyesi aralıksız karla mücadele yürütüyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına anında başladı.

Saha çalışmaları

Ekipler, vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve sorunsuz hale getirmek amacıyla sahada aralıksız görev yaptı. Ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları açık tutulurken, buzlanma riskine karşı yürütülen tuzlama çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

Başkanın açıklaması

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve ihtiyaç duyulan her noktada çalışmaların devam edeceğini belirtti.

