Çameli Belediyesi Karla Mücadelede Teyakkuzda

Çameli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, ilçe genelinde olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Çameli Belediyesi ekipleri alarma geçti.

Ekiplerin çalışması ve önlemler

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde tam kadro görev yapıyor; ekipler, greyder ile tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İş makineleri, ilçe genelinde ve mahalle yollarında etkin şekilde çalışarak vatandaşların ulaşımının güvenli olmasını sağlıyor.

