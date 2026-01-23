Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde

Çameli Belediyesi'nden kışa güçlü müdahale: yeni tuzlama aracı göreve başladı

Denizli’nin Çameli ilçesinde Çameli Belediyesi, gizli buzlanma kaynaklı olumsuzluklara karşı aralıksız çalışma yürütüyor. Belediyeye kazandırılan yeni ekipmanla birlikte tuzlama ve kürüme operasyonları hız kazandı.

Yeni yol tuzlama ve kürüme aracı hizmette

Belediyeye alınan yeni yol tuzlama ve kürüme aracı sayesinde, buzlanmanın etkili olduğu güzergâhlarda tuzlama çalışmaları daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Amaç, kış koşullarının olumsuz etkilerini azaltmak ve ulaşım güvenliğini sağlamak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğunlaşan buzlanma riskine karşı planlı çalışmalar yapıyor. Ekiplerin yürüttüğü müdahalelerle birlikte sürücülerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.

Başkan uyardı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü dönem boyunca ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini belirtti ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

