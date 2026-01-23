Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde

Çameli Belediyesi yeni yol tuzlama ve kürüme aracıyla gizli buzlanmaya karşı ilçe genelinde tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı; ekipler sürücüleri uyarıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:10
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde

Çameli Belediyesi'nden kışa güçlü müdahale: yeni tuzlama aracı göreve başladı

Denizli’nin Çameli ilçesinde Çameli Belediyesi, gizli buzlanma kaynaklı olumsuzluklara karşı aralıksız çalışma yürütüyor. Belediyeye kazandırılan yeni ekipmanla birlikte tuzlama ve kürüme operasyonları hız kazandı.

Yeni yol tuzlama ve kürüme aracı hizmette

Belediyeye alınan yeni yol tuzlama ve kürüme aracı sayesinde, buzlanmanın etkili olduğu güzergâhlarda tuzlama çalışmaları daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Amaç, kış koşullarının olumsuz etkilerini azaltmak ve ulaşım güvenliğini sağlamak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğunlaşan buzlanma riskine karşı planlı çalışmalar yapıyor. Ekiplerin yürüttüğü müdahalelerle birlikte sürücülerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.

Başkan uyardı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü dönem boyunca ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini belirtti ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE ÇAMELİ BELEDİYESİ GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE OLUŞABİLECEK...

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE ÇAMELİ BELEDİYESİ GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. BELEDİYEYE KAZANDIRILAN YENİ YOL TUZLAMA VE KÜRÜME ARACI İLE BUZLANMANIN ETKİLİ OLDUĞU GÜZERGÂHLARDA TUZLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE ÇAMELİ BELEDİYESİ GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE OLUŞABİLECEK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı
2
Kars Kalesi'nde Kızak Şenliği: Çocuklar Kale Yokuşunda Kaydı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü
4
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele
5
Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi
6
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde
7
Şırnak'ta Kar Engeli: Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları