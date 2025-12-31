DOLAR
Çameli'de 2025'in Son Nikâhı Kıyıldı: Pınar Yalçın ile Ufuk Özpay

Çameli Belediyesi, Pınar Yalçın ile Ufuk Özpay çiftinin 2025 yılının son nikâhını kıydı; Başkan Cengiz Arslan çifte mutluluk diledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:16
Yeni yıla sayılı günler kala Çameli'de tören

Çameli ilçesinde 2025 yılının son nikâhı, Pınar Yalçın ile Ufuk Özpay çiftinin nikâhı olarak gerçekleştirildi.

Nikâh, Çameli Belediyesi tarafından kıyıldı. Yeni yıla sayılı günler kala Denizli’nin Çameli İlçesinde çift dünya evine girdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "2025 yılının son nikâhı belediyemiz tarafından kıyıldı. Pınar Yalçın ile Ufuk Özpay çiftinin nikâh akdi belediyemizce gerçekleştirilmiştir. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, Yalçın ve Özpay ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz".

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

