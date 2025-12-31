Çameli'de 2025'in Son Nikâhı Kıyıldı: Pınar Yalçın ile Ufuk Özpay

Yeni yıla sayılı günler kala Çameli'de tören

Çameli ilçesinde 2025 yılının son nikâhı, Pınar Yalçın ile Ufuk Özpay çiftinin nikâhı olarak gerçekleştirildi.

Nikâh, Çameli Belediyesi tarafından kıyıldı. Yeni yıla sayılı günler kala Denizli’nin Çameli İlçesinde çift dünya evine girdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "2025 yılının son nikâhı belediyemiz tarafından kıyıldı. Pınar Yalçın ile Ufuk Özpay çiftinin nikâh akdi belediyemizce gerçekleştirilmiştir. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, Yalçın ve Özpay ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz".

ÇAMELİ’DE 2025 YILININ SON NİKÂHI, PINAR YALÇIN İLE UFUK ÖZPAY ÇİFTİ ARASINDA KIYILDI. NİKÂH, ÇAMELİ BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.