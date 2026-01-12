Kayseri’ye Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde akşamdan itibaren doğu, güney ilçeler ve yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar beklendiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:14
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden açıklama

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayseri ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; hali hazırda devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu ve güney ilçeler ile yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don oluşabilecek risklere karşı duyarlı olunması istendi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

