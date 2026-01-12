İnönü Belediyesi tıkalı yağmur suyu giderlerini temizliyor

Su baskını ve buzlanma tehdidine karşı hızlı müdahale

İnönü Belediyesi, ilçede su baskınlarına ve buzlanmaya neden olan tıkalı yağmur suyu giderlerini temizleyerek hem yaya hem de araç trafiğini güvenli hale getiriyor.

İnönü ilçesinde uzun süredir tıkalı olan ve düzenli bakımı yapılmayan yağmur suyu giderleri, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından temizleniyor.

Yapılan çalışmalarla, yağmur sularının akacak yer bulamaması sonucu sokakların göle dönmesine yol açan sorunlar gideriliyor; yaya ve araç trafiğinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçiliyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı da gerekli önlemler alınıyor.

Ekipler, tıkanan yağmur suyu giderlerini temizlemenin yanı sıra, suyun yağmur suyu bacalarına ulaşmadığı noktalarda küçük tahliye kanalları açarak yağmur sularının güvenli bir şekilde akışını sağlıyor.

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı çalışmalarla ilgili, "Hangi kurumun sorumluluğunda olduğuna bakmaksızın, hemşerilerimizin sorunlarını çözmeye devam ediyoruz" dedi.

İNÖNÜ BELEDİYESİ, İLÇEDE SU BASKINLARINA VE BUZLANMAYA NEDEN OLAN TIKALI YAĞMUR SUYU GİDERLERİNİ TEMİZLEYEREK HEM YAYA HEM DE ARAÇ TRAFİĞİNİ GÜVENLİ HALE GETİRİYOR.