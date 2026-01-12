Muğla'da Karla Mücadele 7/24: Yollar Açık, Ekipler Sahada

Muğla Büyükşehir ekipleri 20 iş makinası ve 26 personelle karla mücadeleyi 7/24 sürdürüyor; il genelinde yollar açık tutuldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:09
Muğla'da karla mücadele aralıksız devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşımın aksamaması için karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaların kapsamı

Çalışmalar, 20 iş makinası ve 26 personel ile yürütülüyor. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Muğla’nın yüksek bölgelerinde de hissedilirken; ekipler, özellikle Menteşe, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yol güvenliğini sağlamak için yoğun mesai harcadı.

Menteşe ilçesinde Yılanlı Grup Yolunda, Fethiye ilçesinde Yayla Koru mahallesinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. İlçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda ekipler müdahalelerini sürdürüyor.

Seydikemer’de yayla yolları açık tutuldu

Seydikemer ilçesinde ise Yayla Karaçulha, Yayla Kayabaşı, Yayla Doğanlar, Gökben, Temel, Bekçiler, Boğalar ve Söğütlüdere mahalle yollarında ekipler yoğun şekilde görev yaptı.

Müdahaleler ve trafik durumu

Toplam 10 olaya müdahale edilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yolların tamamı trafikte açık durumda. Ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımı için 7/24 görev başında bulunuyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kış şartlarının etkili olduğu yüksek kesimlerimizde vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerimiz sahada aralıksız görev yapıyor. Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için hazırlıklarımızı önceden tamamladık, anlık müdahalelerle yollarımızı açık tutuyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları yakından takip etmelerini rica ediyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

