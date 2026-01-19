İstanbul'da Kar: Anadolu Yakası'nda Trafik Yoğunluğu Yüzde 60

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60'a çıktı; D-100 Göztepe'de araçlar zaman zaman durdu, İstanbul genelindeki yoğunluk yüzde 45.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:01
İstanbul'da kar trafiği etkisini artırdı

İstanbul'da gündüz saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin ulaşım akışını olumsuz etkiledi. Özellikle Anadolu Yakası'nda trafik sıkışmaları ve yavaşlamalar gözlendi.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yer yer yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrası trafikte yoğunluk yaşandı. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçülürken, araçların yer yer durma noktasına geldiği anlar havadan görüntülendi.

D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. Sürücüler, yağışla birlikte kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Toplu taşıma duraklarında da zaman zaman yoğunluk oluştu; otobüs duraklarında kalabalık olduğu gözlendi.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

