Çanakkale Boğazı Lodos Fırtınası Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı

Gemi trafiğinde geçici durdurma

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle gemi trafiği, saat 12.20 itibariyle çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Feribot seferleri ve etkilenen hatlar

Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle bugün ve yarın Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın etkisinin artmasıyla birlikte Kuzey ve Güney yönlerinden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.20 sıralarında kapatma uygulandı.

Yetkili anons

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

