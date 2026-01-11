Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü gemi trafiği açıldı

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapatılan gemi trafiğine, hava iyileşmesiyle saat 08.50'de çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:30
Olumsuz hava şartlarının ardından seyrüsefer normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, hava koşullarının düzelmesiyle yeniden başlatıldı.

Gemi trafiği dün saat 12.45 sıralarında Kuzey ve Güney yönden gelen seyrüsefer için geçici olarak kapatılmıştı.

Hava şartlarının iyileşmesiyle beraber saat 08.50 itibariyle çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

