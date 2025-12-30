DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,02%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.773.107,61 -0,89%

Çanakkale’de 2 'Kamçı Kuyruk' Köpek Balığı Ağdan Kurtarıldı

Gelibolu açıklarında Çalı Balıkçılık’ın ağlarına takılan 2 kamçı kuyruk cinsi köpek balığı, balıkçılar tarafından ağdan çıkarılıp denize geri bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:38
Çanakkale’de 2 'Kamçı Kuyruk' Köpek Balığı Ağdan Kurtarıldı

Çanakkale’de 2 'Kamçı Kuyruk' Köpek Balığı Ağdan Kurtarıldı

Gelibolu açıklarında ağdan kurtarılan köpek balıkları denize salındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında, dün akşam saatlerinde avlanan balıkçıların ağına takılan iki köpek balığı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çalı Balıkçılık isimli tekneyle avlanan balıkçılar, ağlarını topladıkları sırada ağ içinde büyük cisimler olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde ağın içinde 2 'kamçı kuyruk' cinsi köpek balığı olduğu görüldü.

Balıkçılar, köpek balıklarını titizlikle ağlardan çıkararak zarar görmelerini önledi ve canlı olarak doğal ortamlarına, denize geri bıraktı.

Olay, bölge deniz yaşamına karşı duyarlı müdahalelerin önemini bir kez daha gösterdi.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİ AÇIKLARINDA AVLANAN BALIKÇILARIN AĞINA TAKILAN 2 KAMÇI KUYRUK CİNSİ...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİ AÇIKLARINDA AVLANAN BALIKÇILARIN AĞINA TAKILAN 2 KAMÇI KUYRUK CİNSİ KÖPEK BALIĞI AĞDAN KURTARILDIKTAN SONRA DENİZE GERİ BIRAKILDI.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİ AÇIKLARINDA AVLANAN BALIKÇILARIN AĞINA TAKILAN 2 KAMÇI KUYRUK CİNSİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Araç Sahipleri Battaniyeyle Soğuktan Korunuyor
2
Van'da Kar Sonrası Güvercinlerin Kartpostallık Gösterisi
3
Akdağ Tabiat Parkı'nda Masalsı Kış Görüntüleri
4
Samsun Sahilinde Fırtına: Dev Dalgalar Taşları Karaya Savurdu
5
Gediz'de Eyüp Can'a Konteyner Ev: Başkan Necdet Akel'ten Yardım Dayanışması
6
Tekirdağ Süleymanpaşa Açıklarında Tekneye Yunus Eşlik Etti
7
Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece, Palandöken'de kar 1 metre 54 santim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları