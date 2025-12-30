Çanakkale’de 2 'Kamçı Kuyruk' Köpek Balığı Ağdan Kurtarıldı

Gelibolu açıklarında ağdan kurtarılan köpek balıkları denize salındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında, dün akşam saatlerinde avlanan balıkçıların ağına takılan iki köpek balığı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çalı Balıkçılık isimli tekneyle avlanan balıkçılar, ağlarını topladıkları sırada ağ içinde büyük cisimler olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde ağın içinde 2 'kamçı kuyruk' cinsi köpek balığı olduğu görüldü.

Balıkçılar, köpek balıklarını titizlikle ağlardan çıkararak zarar görmelerini önledi ve canlı olarak doğal ortamlarına, denize geri bıraktı.

Olay, bölge deniz yaşamına karşı duyarlı müdahalelerin önemini bir kez daha gösterdi.

