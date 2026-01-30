Çanakkale'de Kepez Çayı Taştı: Dardanos ve Güzelyalı Sahil Yolu Trafiğe Kapatıldı

Çanakkale'de Kepez Çayı Taştı, Sahil Yolu Kapatıldı
Sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın taşmasına neden oldu.
Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üzerinden akmaya başladı ve çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Sel nedeniyle 1 hafif ticari araç bölgede mahsur kaldı.
Olayın ardından belediye ekipleri bölgeye sevk edilen iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.
Yetkililer, ulaşım güvenliği nedeniyle Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolunun trafiğe kapatıldığını bildirdi.
ÇANAKKALE’DE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KEPEZ ÇAYI TAŞTI. DARDANOS VE GÜZELYALI KÖYLERİNE GİDEN SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI.