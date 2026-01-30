Çanakkale'de Kepez Çayı Taştı: Dardanos ve Güzelyalı Sahil Yolu Trafiğe Kapatıldı

Çanakkale'de sağanak yağış Kepez Çayı'nın taşmasına yol açtı; Dardanos ve Güzelyalı sahil yolu trafiğe kapandı, bir araç mahsur kaldı, belediye temizlik çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 02:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 02:19
Sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın taşmasına neden oldu.

Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üzerinden akmaya başladı ve çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Sel nedeniyle 1 hafif ticari araç bölgede mahsur kaldı.

Olayın ardından belediye ekipleri bölgeye sevk edilen iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Yetkililer, ulaşım güvenliği nedeniyle Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolunun trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

