Çanakkale'de Kepez Çayı Taştı: Mahsur Araç İş Makinasıyla Kurtarıldı

Çanakkale’de Kepez Çayı'nın taşması sonucu mahsur kalan hafif ticari araç, iş makinası yardımıyla kurtarıldı; Meteoroloji 21-50 kg/m² yağış uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 03:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 03:38
Sağanak yağış ve Meteoroloji uyarısı etkili oldu

Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kepez Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşan suyun etkisiyle bazı araçlar ve tekneler tehdit altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, il için metrekareye 21-50 kilogram arası yağış beklendiği belirtildi. Uyarıda ayrıca muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve fırtına, kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi.

Yoğun yağışın ardından sel suları köprünün üzerinden akmaya başladı ve çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Sel nedeniyle mahsur kalan hafif ticari araç, olay yerine gelen ekiplerin yönlendirmesiyle bir iş makinası yardımıyla güvenli alana çıkarıldı.

Yetkililer, Meteoroloji'nin uyarılarına dikkat edilmesi ve sel riski taşıyan alanlardan uzak durulması yönünde vatandaşları uyardı.

