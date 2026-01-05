DOLAR
Çanakkale'de Tedavi Edilen Kirpi Doğaya Salındı

Çanakkale'de bitkin halde bulunan kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerinin tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:13
Doğa Koruma ekiplerinin titiz müdahalesiyle vahşi yaşama geri döndü

Çanakkale'de bitkin ve zayıf halde bulunan kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Uzman ekipler, kirpinin beslenmesi ve sağlık kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Gerekli tedavi süreçleri uygulanarak hayvanın sağlığı yakından takip edildi.

Sağlığına kavuşan kirpi, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına salındı. Bu müdahale, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yapılan çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

ÇANAKKALE’DE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ (DKMP) EKİPLERİNİN BİTKİN VE ZAYIF HALDE BULDUĞU KİRPİ TEDAVİSİ ARDINDAN DOĞAL YAŞAM ALANINA SALINDI.

