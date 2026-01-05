Çanakkale'de Tedavi Edilen Kirpi Doğaya Salındı

Doğa Koruma ekiplerinin titiz müdahalesiyle vahşi yaşama geri döndü

Çanakkale'de bitkin ve zayıf halde bulunan kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Uzman ekipler, kirpinin beslenmesi ve sağlık kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Gerekli tedavi süreçleri uygulanarak hayvanın sağlığı yakından takip edildi.

Sağlığına kavuşan kirpi, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına salındı. Bu müdahale, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yapılan çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

