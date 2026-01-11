Canik Belediyesi araç filosunu 4 katına çıkardı — İbrahim Sandıkçı

Canik Belediyesi araç filosunu 4 katına çıkardı

Başkan İbrahim Sandıkçı: "Araç filomuzun gücüne güç katıyoruz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, son 7 yılda belediyenin araç filosunu 4 katına çıkardıklarını açıkladı.

Sandıkçı, paletli ve lastikli ekskavatörlerden süpürge araçlarına, kazıcı yükleyicilerden damperli kamyonlara kadar yeni araçların belediye envanterine dahil edildiğini belirtti.

"Araç filomuzun gücüne güç katıyoruz. Yeni araçları belediyemize kazandırarak araç filomuzu güçlendirdik. Yeni araçlarımızla çalışmalarımızı hızlı ve etkin bir şekilde sürdürürken, belediyemiz araç filosuna yeni araçları dahil etmeye devam ediyoruz," dedi.

Başkan Sandıkçı, son olarak sıfır kilometre ticari sınıf hizmet araçlarını da filoya kattıklarını ve araç üstü ekipman sayısını artırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Güçlü araç filosuyla ilçede çalışmaları eş zamanlı yürüterek işleri kısa sürede tamamladıklarını ifade eden Sandıkçı, "Canik’imizde sürdürdüğümüz yatırım, etkin ve hızlı hizmet seferberliğiyle araç filomuzu 4 katına çıkardık. Yeni araçları belediyemize kazandırmaya, hizmet kapasitemizi her daim yukarıya taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

