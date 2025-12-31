DOLAR
Canik’te Karla Mücadele: Canik Belediyesi Ekipleri Teyakkuzda

Canik Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışıyla mücadele ediyor; ana arterler ve okul yolları öncelikli, ekipler teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:39
Samsun’un Canik Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı sahada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar küreme ve yol açma ekipleri, olası ulaşım aksaklıklarını önlemek amacıyla aralıksız görev yapıyor.

Çalışmaların odağı: Ana arterler ve okul bölgeleri

Belediye ekipleri, kar yağışları öncesi gerekli tedbirleri alarak, ana arterler ve okul bölgeleri başta olmak üzere ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yolların güvenli ve ulaşılabilir kalması için yoğun mesai yapıyor.

Başkan İbrahim Sandıkçı: Teyakkuzdayız

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, "Karla mücadele çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Sandıkçı, "Canik’imizde karla mücadele çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Koordineli bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına yollarımızı her daim açık tutuyoruz. Ana arter güzergâhlarımız başta olmak üzere kar yağışlarının etkili olduğu mahallelerimizde kar küreme ve yol açma çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte sahada teyakkuz halinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

