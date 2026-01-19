Canik’te Kentsel Dönüşüm: 741 Depreme Dayanıksız Bina Yıkılıyor

Soğuksu Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşümle 741 riskli bina (2.864 bağımsız birim) yıkılarak depreme dayanıklı yaşam alanları ve sosyal donatı alanları oluşturulacak.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:52
Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 depreme dayanıksız binanın yıkım işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Proje, öncelikle Soğuksu Mahallesini kapsıyor ve bölgeyi depreme karşı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Başkan Sandıkçı, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için ekiplerin yoğun bir tempoda çalıştığını belirtti ve vatandaşları yeni konutlar ile sosyal donatı alanlarıyla buluşturmaya kararlı olduklarını ifade etti. Yıkım işlemlerinin, kentsel dönüşümün bir parçası olarak ilerlediği vurgulandı.

Sahada gayretle çalışmayı sürdürüyoruz

Sandıkçı, sürecin hız kesmeden devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde Soğuksu Mahallemizdeki depreme dayanıksız ve yüksek riskli binaları bertaraf etmeye devam ediyoruz. 17,5 hektar alanda sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm projemizle 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 binanın yıkım işlemlerine devam ediyoruz. Canik’imizde depreme dayanıksız ve can güvenliği için büyük tehlike oluşturan alanlar kentsel dönüşüm çalışmalarımızla yerini, depreme karşı dayanıklı yaşam alanlarına, güvenli ve çehreye değer katan yeni sosyal donatı alanlarına bırakacak."

Başkan Sandıkçı ayrıca, "Canik’imizde güvenli yaşam alanları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diyerek projeye verdiği önemi yeniden vurguladı. Kentsel dönüşümün önümüzdeki dönemde mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini artırmayı hedeflediği bildirildi.

