Çankırı Beyaza Büründü — Kent Merkezi Havadan Görüntülendi
Karın ardından ortaya çıkan kartpostallık manzaralar havadan kaydedildi
Çankırı'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Şehrin cadde ve meydanları, çatılar ve ağaçlar karla kaplanarak eşsiz görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen kentte ortaya çıkan manzaralar kartpostallık görüntüler olarak kayda geçti.
Kenti kaplayan kar, helikopter ve drone çekimleriyle havadan görüntülendi ve ortaya çıkan görseller bölgenin kış güzelliğini gözler önüne serdi.
