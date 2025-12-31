DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Çankırı Beyaza Büründü — Kent Merkezi Havadan Görüntülendi

Çankırı’da etkili kar yağışı sonrası kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı; kartpostallık görüntüler havadan kaydedildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:46
Çankırı Beyaza Büründü — Kent Merkezi Havadan Görüntülendi

Çankırı Beyaza Büründü — Kent Merkezi Havadan Görüntülendi

Karın ardından ortaya çıkan kartpostallık manzaralar havadan kaydedildi

Çankırı'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Şehrin cadde ve meydanları, çatılar ve ağaçlar karla kaplanarak eşsiz görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen kentte ortaya çıkan manzaralar kartpostallık görüntüler olarak kayda geçti.

Kenti kaplayan kar, helikopter ve drone çekimleriyle havadan görüntülendi ve ortaya çıkan görseller bölgenin kış güzelliğini gözler önüne serdi.

ÇANKIRI’DA KAR YAĞIŞI İLE BEYAZA BÜRÜNEN KENT MERKEZİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

ÇANKIRI’DA KAR YAĞIŞI İLE BEYAZA BÜRÜNEN KENT MERKEZİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

ÇANKIRI’DA KAR YAĞIŞI İLE BEYAZA BÜRÜNEN KENT MERKEZİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Demirci'de Kartpostallık Kar Manzaraları — Başalan Yaylası Öne Çıktı
2
Vali Yavuz’dan Karabük’te Don ve Buzlanma Uyarısı: 'Bu Gece En Soğuk Geceyi Yaşayacağız'
3
Yedigöller Milli Parkı Yolu Geçici Olarak Kapatıldı
4
Kayseri'de Karla Mücadele: 61 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
5
Adana'da Kar Sevinci: Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan Beyaza Büründü
6
Erzurum kara teslim: Ulaşım felç, Palandöken kayakçılara sürpriz
7
Zonguldak 2025: Asayişten Kültür-Sanata Yılın Öne Çıkan Gelişmeleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları