Çankırı beyaza büründü — Kent merkezinin havadan görüntüleri

Çankırı'da etkili kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:34
Çankırı beyaza büründü — Kent merkezinin havadan görüntüleri

Çankırı beyaza büründü — Kent merkezinin havadan görüntüleri

Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Çankırı'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Şehir genelinde oluşan beyaz örtü, sokak ve çatıları kaplayarak dikkat çekici görüntüler meydana getirdi.

Beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı; karla kaplı dokular ve sokaklar fotoğrafik kareler sundu.

Kenti kaplayan kar, havadan kayıt altına alınarak havadan görüntülendi.

Beyaz örtüyle kaplanan Çankırı böyle görüntülendi

Beyaz örtüyle kaplanan Çankırı böyle görüntülendi

