Çankırı beyaza büründü — Kent merkezinin havadan görüntüleri
Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu
Çankırı'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Şehir genelinde oluşan beyaz örtü, sokak ve çatıları kaplayarak dikkat çekici görüntüler meydana getirdi.
Beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı; karla kaplı dokular ve sokaklar fotoğrafik kareler sundu.
Kenti kaplayan kar, havadan kayıt altına alınarak havadan görüntülendi.
Beyaz örtüyle kaplanan Çankırı böyle görüntülendi