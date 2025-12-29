Çankırı'da Kar Etkili: D100 Kurşunlu-Çerkeş ve Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
Hava sıcaklığındaki düşüş yüksekleri beyaza çevirdi
Çankırı’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte ilin yüksek kesimlerinde etkili bir kar yağışı görüldü. Yer yer yoğunlaşan yağış, özellikle il merkezinin kuzeyindeki bölgelerde etkisini hissettirdi.
Sabah saatlerinde etkili olan yağış, D100 karayolu Kurşunlu-Çerkeş geçişinde de kendini gösterdi. Kısa süreli yağan kar neticesinde ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Yetkililer tedbir aldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Bölgede oluşabilecek buzlanma riskine karşı Karayolları ekipleri hızla alanda bulunarak tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zaman zaman zorluk yaşadı.
Yetkililer, sürücüleri hızlarını azaltmaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı; gerekli durumlarda ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
