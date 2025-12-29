DOLAR
Çankırı'da Kar Etkili: D100 Kurşunlu-Çerkeş ve Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde sıcaklık düşüşüyle kar yağışı etkili oldu; D100 Kurşunlu-Çerkeş geçişi beyaza büründü, Karayolları tuzlama yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:35
Hava sıcaklığındaki düşüş yüksekleri beyaza çevirdi

Çankırı’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte ilin yüksek kesimlerinde etkili bir kar yağışı görüldü. Yer yer yoğunlaşan yağış, özellikle il merkezinin kuzeyindeki bölgelerde etkisini hissettirdi.

Sabah saatlerinde etkili olan yağış, D100 karayolu Kurşunlu-Çerkeş geçişinde de kendini gösterdi. Kısa süreli yağan kar neticesinde ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Yetkililer tedbir aldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Bölgede oluşabilecek buzlanma riskine karşı Karayolları ekipleri hızla alanda bulunarak tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zaman zaman zorluk yaşadı.

Yetkililer, sürücüleri hızlarını azaltmaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı; gerekli durumlarda ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

