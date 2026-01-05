DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Çankırı'da 'Ormanın Hayaleti' Vaşak Fotokapanla Görüntülendi

Çankırı'da fotokapanlar, nesli tehlikedeki vaşakları görüntüleyerek bölgedeki yaban hayatını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:29
Çankırı'da 'Ormanın Hayaleti' Vaşak Fotokapanla Görüntülendi

Çankırı'da 'Ormanın Hayaleti' Vaşak Fotokapanla Görüntülendi

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, Türkiye’de nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.

Yaban hayatından nadir kareler

Yerel ekosistemi izlemek amacıyla bölgeye konulan fotokapanlar, 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşakların ormanda yürüdüğü anlara ait görüntüleri kaydetti. Kayıtlarda vaşakların doğal ortamlarındaki hareketleri net şekilde görüldü.

Fotokapanlar ile elde edilen bu veriler, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini gözler önüne sererken, nesli tehlikedeki türlerin korunmasına yönelik çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturuyor.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLARI...

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLARI GÖRÜNTÜLEDİ.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLARI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engelli Bireylerin Sorunları Antalya'da Masaya Yatırıldı
2
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bin 627 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
3
Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi
4
Malatya'da Konut, Rezerv Alan ve Sanayi Çalışmaları Hız Kazandı
5
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 1.627 Hak Sahibi Belirlendi
6
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları