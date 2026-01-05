Çankırı'da 'Ormanın Hayaleti' Vaşak Fotokapanla Görüntülendi

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, Türkiye’de nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.

Yaban hayatından nadir kareler

Yerel ekosistemi izlemek amacıyla bölgeye konulan fotokapanlar, 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşakların ormanda yürüdüğü anlara ait görüntüleri kaydetti. Kayıtlarda vaşakların doğal ortamlarındaki hareketleri net şekilde görüldü.

Fotokapanlar ile elde edilen bu veriler, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini gözler önüne sererken, nesli tehlikedeki türlerin korunmasına yönelik çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturuyor.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLARI GÖRÜNTÜLEDİ.