Taşköprü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yemlemesi

Zabıta ekipleri ilçe genelinde düzenli mama dağıtımı yapıyor

Taşköprü Belediyesi ekipleri, kış mevsimi sebebiyle yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışması yürütüyor.

Yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıkların etkili olduğu dönemde, belediye mağduriyet yaşanmaması amacıyla seferber oldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarına düzenli olarak mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sokak hayvanlarının korunmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve "Soğuk kış günlerinde can dostlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

