Taşköprü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yemlemesi

Taşköprü Belediyesi, yoğun kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Zabıta ekipleriyle düzenli mama dağıtımı yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:11
Zabıta ekipleri ilçe genelinde düzenli mama dağıtımı yapıyor

Taşköprü Belediyesi ekipleri, kış mevsimi sebebiyle yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışması yürütüyor.

Yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıkların etkili olduğu dönemde, belediye mağduriyet yaşanmaması amacıyla seferber oldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarına düzenli olarak mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sokak hayvanlarının korunmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve "Soğuk kış günlerinde can dostlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE SOĞUK VE KARLI HAVADA TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA SOKAKTAKİ HAYVANLAR İÇİN YEM BIRAKILDI.

