Muş'ta Dev Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor: Çatılardan Düşme Riski

Muş’ta Sibirya soğukları sonrası çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları, yaya ve araç trafiğinde büyük tehlike oluşturuyor; yetkililerden acil önlem talebi var.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:18
Muş'ta Dev Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor: Çatılardan Düşme Riski

Muş'ta çatılarda metrelerce buz sarkıtı yaya ve araçları tehdit ediyor

Muş’ta kar yağışının ardından etkisini artıran Sibirya soğukları nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Kent genelinde günlerce süren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar, çatı saçaklarında biriken kar ve eriyen suların donmasıyla dev buz kütlelerinin oluşmasına neden oldu.

Yoğun bölgelerde ciddi risk

Oluşan buz sarkıtları, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlar için ciddi risk oluşturuyor. Çatılardan koparak düşme tehlikesi bulunan buz kütleleri nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, bazı riskli alanlarda gerekli önlemlerin alınmadığı gözlendi. Yetkililerden alınacak acil önlemler, olası yaralanma ve maddi hasarın önlenmesi açısından önem taşıyor.

Vatandaşların talebi: Müdahale ve uyarılar

Kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğukla birlikte çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğunu söyleyen Tarık Yaşlak, belediyenin konu ile ilgili çalışma yapması gerektiğini ifade ederek, "Kar yağdıktan sonra havalar aşırı soğudu ve don oluştu. Buz sarkıtları fazlalaştı. Bu durum yayalar ve arabalar için zarar vermeye başladı. Yetkililerin bu konuda çözüm bulması bizi sevindirir. Buzların kırılması gerekiyor. Belediyenin bu işe el atması lazım" dedi.

Vatandaşların kaldırımlarda yürürken buz sarkıtlarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Zafer Kaplan ise, "Memleketimiz kış memleketi. Kar yağışları devam ediyor. Etkili olan kar yağışı soğukları da beraberinde getirdi. Kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Özellikle çatılarda oluşan buz sarkıtlarına dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Yetkililerden ve vatandaşlardan beklenti: Hem belediye hem bina sahiplerinin çatılardaki buz sarkıtlarına karşı acil tedbir alması, uyarı levhaları ve riskli bölgelerin güvenlik şeridiyle korunması gerekiyor. Aksi takdirde özellikle yoğun yaya trafiği olan noktalarda kazaların yaşanma riski artıyor.

MUŞ'TA KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ETKİSİNİ ARTIRAN SİBİRYA SOĞUKLARI NEDENİYLE BİNA VE İŞ YERİ...

MUŞ'TA KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ETKİSİNİ ARTIRAN SİBİRYA SOĞUKLARI NEDENİYLE BİNA VE İŞ YERİ ÇATILARINDA METRELERCE UZUNLUĞUNDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU.

MUŞ'TA KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ETKİSİNİ ARTIRAN SİBİRYA SOĞUKLARI NEDENİYLE BİNA VE İŞ YERİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk Üniversitesi'ne Yeni Nesil Nöroanjiyografi Cihazı
2
Çorum Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 2025'te 164 bin 453 Çağrıya Yanıt Verdi
3
Kırşehir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
4
Ünye'de Hava Kirliliği Alarmı: HKİ 267 ile 'Kötü' Seviyesi
5
Yunusemre Emekli Kafe açıldı: Çay 5 TL, Kahve 10 TL
6
Kadıköy Şaşkınbakkal'da lodos: 3 yüzücü kayalıklara savruldu
7
Samsun Terme'ye Yerli Yüzen Karakol — Sahil Güvenlik Mayıs 2026'da Hizmete Giriyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları