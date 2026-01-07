Muş'ta Dev Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor: Çatılardan Düşme Riski

Muş'ta çatılarda metrelerce buz sarkıtı yaya ve araçları tehdit ediyor

Muş’ta kar yağışının ardından etkisini artıran Sibirya soğukları nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Kent genelinde günlerce süren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar, çatı saçaklarında biriken kar ve eriyen suların donmasıyla dev buz kütlelerinin oluşmasına neden oldu.

Yoğun bölgelerde ciddi risk

Oluşan buz sarkıtları, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlar için ciddi risk oluşturuyor. Çatılardan koparak düşme tehlikesi bulunan buz kütleleri nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, bazı riskli alanlarda gerekli önlemlerin alınmadığı gözlendi. Yetkililerden alınacak acil önlemler, olası yaralanma ve maddi hasarın önlenmesi açısından önem taşıyor.

Vatandaşların talebi: Müdahale ve uyarılar

Kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğukla birlikte çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğunu söyleyen Tarık Yaşlak, belediyenin konu ile ilgili çalışma yapması gerektiğini ifade ederek, "Kar yağdıktan sonra havalar aşırı soğudu ve don oluştu. Buz sarkıtları fazlalaştı. Bu durum yayalar ve arabalar için zarar vermeye başladı. Yetkililerin bu konuda çözüm bulması bizi sevindirir. Buzların kırılması gerekiyor. Belediyenin bu işe el atması lazım" dedi.

Vatandaşların kaldırımlarda yürürken buz sarkıtlarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Zafer Kaplan ise, "Memleketimiz kış memleketi. Kar yağışları devam ediyor. Etkili olan kar yağışı soğukları da beraberinde getirdi. Kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Özellikle çatılarda oluşan buz sarkıtlarına dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Yetkililerden ve vatandaşlardan beklenti: Hem belediye hem bina sahiplerinin çatılardaki buz sarkıtlarına karşı acil tedbir alması, uyarı levhaları ve riskli bölgelerin güvenlik şeridiyle korunması gerekiyor. Aksi takdirde özellikle yoğun yaya trafiği olan noktalarda kazaların yaşanma riski artıyor.

