Kırşehir'de Yaralı Eşeği Köylü Sahiplendi

KIRŞEHİR (İHA)

Sıdıklı Darboğaz köyü sakinlerinden Murat Karakaya, yol kenarında sahipsiz ve ayağı yaralı halde bulduğu eşeği fark etti. Sahiplenen olmaması üzerine Karakaya, hayvanı mandırasına götürdü ve tedavisini üstlendi.

Karakaya, eşeğin durumunun ağır olduğunu belirterek, "Bu hayvanın ayağını bayağı kırmışlar. Vurmuşlar mı, düşmüş mü bilmiyorum ama bu halde sokağa atılmış. Sahip çıkan olmayınca buraya getirdik" dedi.

Hayvanın bakımını üstlendiklerini ifade eden Karakaya, "Elimizden geldiği kadar antibiyotik tedavisi, ağrı kesici ve ayağındaki yaranın iltihaplanmaması için bakımını yapıyoruz. Ayağı paramparça olmuş bir canlının bu şekilde terk edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

