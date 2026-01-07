Kırşehir'de Yaralı Eşeği Köylü Sahiplendi

Kırşehir Sıdıklı Darboğaz köyünde yol kenarında yaralı bulunan eşek, Murat Karakaya tarafından mandıraya alınarak tedavi ediliyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:16
KIRŞEHİR (İHA)

Sıdıklı Darboğaz köyü sakinlerinden Murat Karakaya, yol kenarında sahipsiz ve ayağı yaralı halde bulduğu eşeği fark etti. Sahiplenen olmaması üzerine Karakaya, hayvanı mandırasına götürdü ve tedavisini üstlendi.

Karakaya, eşeğin durumunun ağır olduğunu belirterek, "Bu hayvanın ayağını bayağı kırmışlar. Vurmuşlar mı, düşmüş mü bilmiyorum ama bu halde sokağa atılmış. Sahip çıkan olmayınca buraya getirdik" dedi.

Hayvanın bakımını üstlendiklerini ifade eden Karakaya, "Elimizden geldiği kadar antibiyotik tedavisi, ağrı kesici ve ayağındaki yaranın iltihaplanmaması için bakımını yapıyoruz. Ayağı paramparça olmuş bir canlının bu şekilde terk edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

