Çankırı Ilgaz'da Kış Uykusuna Yatamayan Ayılar Kamerada

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayılar, karla kaplı ormanda yol küreme çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerince görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:53
Karla kaplı ormanda yiyecek arayışı kaydedildi

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından kış uykusuna yatamayan ayılar, ormanlık alanda kameraya takıldı.

Karla kaplı alanda yiyecek arayan ayılar, bölgedeki yol küreme çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri tarafından görüntülendi. Ekiplerin yaklaşmasıyla birlikte ayılar, kar üzerinde hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Bir süre sonra ormanlık alana giren ayılar, gözden kayboldu. Görüntüler, kış şartlarında vahşi yaşamın hareketliliğini gözler önüne serdi.

