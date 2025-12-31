Çankırı Ilgaz'da Kış Uykusuna Yatamayan Ayılar Kamerada
Karla kaplı ormanda yiyecek arayışı kaydedildi
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından kış uykusuna yatamayan ayılar, ormanlık alanda kameraya takıldı.
Karla kaplı alanda yiyecek arayan ayılar, bölgedeki yol küreme çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri tarafından görüntülendi. Ekiplerin yaklaşmasıyla birlikte ayılar, kar üzerinde hızla uzaklaşmaya çalıştı.
Bir süre sonra ormanlık alana giren ayılar, gözden kayboldu. Görüntüler, kış şartlarında vahşi yaşamın hareketliliğini gözler önüne serdi.
