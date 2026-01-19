Esenyurt’ta Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Esenyurt Belediyesi, etkili olan kar yağışına karşı ilçe genelinde kapsamlı karla mücadele çalışmaları yürüttü. Ekipler, vatandaşların ulaşım ve günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yaptı.

Karla mücadele çalışmaları

Ekipler, cadde, sokak ve bulvarların yanı sıra meydan ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Çalışmalar gece boyunca sahada devam ederken, sabah saatlerinde de sürdürülen müdahalelerle ilçe genelinde ulaşımın aksamaması sağlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bölgeler öncelikli olarak açılırken, tüm sokaklarda güvenli ulaşım için ekipler yoğun şekilde görev yapıyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde tuzlama ve küreme faaliyetleri devam ediyor.

Sosyal destek: Vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Esenyurt Belediyesi, soğuk hava şartlarında vatandaşlara destek olmak amacıyla sosyal çalışmalar da gerçekleştirdi. Metrobüs durakları ve hastane önlerinde sıcak çorba ikramında bulunulan uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çağrı merkezi 7/24 hizmet veriyor

Belediye yetkilileri, kar yağışı süresince tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden 7/24 destek alabileceklerini ifade etti.

