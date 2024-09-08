CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

CarrefourSA, teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir indirim kampanyası başlattı. Samsung’un en çok satan Galaxy S serisinin popüler modeli Samsung Galaxy S22 için tam 7 bin TL indirim fırsatı sunuluyor. Bu kampanya, CarrefourSA Kart ile alışveriş yapanlara özel bir %25 indirim sağlıyor ve telefonun fiyatını 27.999 TL’den 20.990 TL’ye kadar düşürüyor. Samsung Türkiye garantili olan bu cihaz, performansıyla öne çıkarken, uygun fiyat avantajıyla tüketicilere büyük tasarruf fırsatı sunuyor.





SAMSUNG GALAXY S22'DE KAÇIRILMAYACAK İNDİRİM

Samsung Galaxy S22, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle teknoloji severlerin gözdesi. CarrefourSA’nın sunduğu bu büyük indirim kampanyası, telefonu çok daha cazip hale getiriyor. Galaxy S22’nin 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza seçenekleriyle donatılmış yeşil rengi, hem şıklığı hem de performansıyla kullanıcıların beğenisini topluyor. Bu kampanya kapsamında telefonun fiyatı 27.999 TL’den 20.990 TL’ye düşürülmüş durumda. Ayrıca CarrefourSA Kart sahiplerine özel ek %25 indirim fırsatı, kullanıcıların daha uygun fiyatlarla teknolojiye sahip olmasını sağlıyor.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: SAMSUNG GALAXY S22'NİN DİKKAT ÇEKEN TEKNİK DETAYLARI

Samsung Galaxy S22, yüksek performans sunan donanımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkıyor. İşte cihazın başlıca özellikleri:

Dahili Hafıza: 128 GB

128 GB RAM Kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Kamera Çözünürlüğü: 50 MP + 12 MP + 10 MP üçlü arka kamera

50 MP + 12 MP + 10 MP üçlü arka kamera Ön Kamera: 10 MP selfie kamera

10 MP selfie kamera Pil Kapasitesi: 3700 mAh

3700 mAh Kablosuz Şarj: Var

Var Yüz Tanıma Teknolojisi: Var

Var Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili (Samsung Türkiye Garantili)

Bu özellikler, Galaxy S22’yi yüksek performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Özellikle hızlı işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile günlük kullanımda da mükemmel bir deneyim sunuyor.

EŞSİZ KAMERA TEKNOLOJİSİ: GALAXY S22 İLE PROFESYONEL FOTOĞRAFLAR

Samsung Galaxy S22’nin kamera özellikleri, özellikle mobil fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Arka kamerada yer alan üçlü lens kombinasyonu, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto kamera ile donatılmış. Bu sayede, farklı çekim açıları ve üstün netlik sağlayarak profesyonel seviyede fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Ayrıca ön kameradaki 10 MP çözünürlük, selfie çekimlerinde yüksek kalite sunarken, sosyal medyada paylaşılacak etkileyici kareler yakalamayı mümkün kılıyor.

CARREFOURSA KAMPANYASINDAN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

CarrefourSA’nın bu cazip indirim kampanyası, hem mağaza içinde hem de online alışverişlerde geçerli. Ancak ürün fiyatları ve kampanyalar mağaza lokasyonuna göre değişiklik gösterebiliyor. CarrefourSA Kart ve Money Kart kullanıcıları, Samsung Galaxy S22 modeline özel %25 ek indirimden faydalanabiliyor. Bu indirim, sepete eklenerek fiyatı çok daha uygun hale getiriyor. 20.990 TL’ye kadar düşen bu fiyat, Samsung Türkiye garantili bir cihaz için bulunmaz bir fırsat.

KUTU İÇERİĞİNDE AKSESUAR BULUNMADIĞINI UNUTMAYIN

Bu kampanya dahilinde satışa sunulan Samsung Galaxy S22 modelinin kutu içeriğinde aksesuar bulunmuyor. Samsung, çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek son dönemde şarj adaptörü gibi aksesuarları ürün kutularından çıkarıyor. Dolayısıyla bu cihazı alırken aksesuarları ayrıca temin etmeniz gerekebilir. Ancak bu durum, Galaxy S22’nin performans ve tasarım kalitesini hiçbir şekilde etkilemiyor. Telefon, zarif yeşil rengiyle stil sahibi kullanıcılara hitap ediyor.

NEDEN SAMSUNG GALAXY S22 ALMALISINIZ?

Samsung Galaxy S22, teknoloji dünyasında amiral gemisi modeller arasında yer alıyor. Gerek donanımı gerekse yazılım özellikleriyle kullanıcılarına güçlü bir deneyim sunan bu cihaz, yüksek performanslı işlemcisi, gelişmiş kamera sistemi ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ayrıca 5G destekli olması, telefonun gelecekte de yüksek hızda internet bağlantısı sunmasını sağlıyor.

Bu avantajlara ek olarak, CarrefourSA’nın sunduğu 7 bin TL’lik indirim kampanyası, Galaxy S22’yi şu an piyasadaki en cazip fiyatla satın alma fırsatı sunuyor. Eğer üst düzey bir akıllı telefon arayışındaysanız, bu kampanyayı kaçırmamanızda fayda var.

CARREFOURSA İLE GALAXY S22 FIRSATINI KAÇIRMAYIN

CarrefourSA, Samsung Galaxy S22 modeli için sunduğu dev indirim kampanyası ile teknoloji tutkunlarına kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Özellikle %25’e varan ek indirimle birlikte, bu amiral gemisi modeli piyasa fiyatının çok daha altında satın alabilirsiniz. Yüksek performans, şık tasarım ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy S22, bu kampanya ile şimdi çok daha ulaşılabilir. Kampanya stoklarla sınırlı olduğundan, bu fırsatı kaçırmadan hemen alışverişinizi yapabilirsiniz.