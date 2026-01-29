Çarşamba'da İçme Suyu Hattı 800 mm Düktil Boruyla Yenileniyor

SASKİ, Çarşamba-Ayvacık mevkiinde 600 mm CTP hattı 800 mm düktil boruyla yenileyerek 29 Ocak'ta 08.00-00.00 arası planlı su kesintisi uyguluyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin, Çarşamba-Ayvacık karayolu mevkiinde yürüttüğü içme suyu hattı yenileme ve bağlantı çalışmaları havadan görüntülendi.

Çalışmanın Detayları

Çarşamba ilçesinin batı ve doğu yakasına içme suyu sağlayan mevcut 600 milimetre çapındaki CTP boru, daha sağlıklı ve sürdürülebilir su temini amacıyla 800 milimetre çapında düktil boru ile yenileniyor. Ekipler, yenileme ve bağlantı işlemlerini gerçekleştirmek üzere sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai yapıyor.

Planlı Su Kesintisi ve Takvim

Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde planlı su kesintisi uygulanıyor. Bağlantı ve ana hat devreye alma çalışmaları nedeniyle su kesintisi 08.00 ile gece 00.00 saatleri arasında devam ediyor. SASKİ, bu kapsamda 29 Ocak günü ilçe genelinde planlı su kesintisi yaşanacağını önceden duyurmuştu.

Süreç ve Açıklama

Yetkililer, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü ve bağlantı işlemlerinin tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceğini belirtti. Ekiplerin sürecin en kısa sürede tamamlanması için yoğun ve titiz biçimde çalıştığı, çalışmaların gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

