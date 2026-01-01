DOLAR
Çatak'ta Çığ: 1 Kişi Kayıp, 22 Ev Boşaltıldı

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü; 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı, bazı evlerde ağır hasar var. Meteoroloji bölge için kuvvetli kar ve çığ uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:43
Van’ın Çatak ilçesinde sabaha karşı meydana gelen çığlarda 1 kişi kayıp bildirildi, 22 ev ise tahliye edildi.

Olayın detayları

İlçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavana ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evde büyük hasar meydana geldi.

Arama, kurtarma ve tahliye

Çığ felaketinin ardından yetkililer hızla harekete geçti ve mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı alındı. Evler tek tek tahliye edilerek vatandaşlar okul pansiyonlarına yerleştirildi. Hemen ardından Bahçelievler Mahallesinde de çığ düştüğü, burada 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiği belirtildi. Bölgeye çok sayıda vatandaşın yöneldiği ve ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Meteorolojiden uyarı

Çatak ilçesinde 105 yerleşim yeri ulaşıma kapalı bulunuyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Van’ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

