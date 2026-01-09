Çatak'ta Kar Tehlikesi: Vatandaşlar Damlarda Kar Temizliyor

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar sonrası vatandaşlar, ahırların çökmesini önlemek için damlardaki neredeyse 1 metrelik karı küreklerle temizliyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:36
Van'ın Çatak ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı yer yer yaklaşık 1 metreye ulaşırken, vatandaşlar ahırların çökmesini önlemek amacıyla seferber oldu.

Mahalleli el birliğiyle karla mücadele ediyor

Aşırı kar yükü nedeniyle oluşabilecek çökme ve kazaları önlemek için köy sakinleri, küreklerle damlara çıkarak biriken karları temizliyor. Çalışmalar, özellikle hayvanların bulunduğu bölümlerde hız kazandı.

Mahallesi gençlerinden Ertan Taşkulak, "Karla mücadele ediyoruz. Damın üzerinde yaklaşık 1 metre kar yağmış. Onu temizlemeye çalışıyoruz. Altta da koyun ve inek var, temizlemesek çökecek. Kış mevsimi zor. Hele Ocak, Şubat çok zor geçiyor. Bu sene kar çok yağdı. Kar berekettir çok şükür" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

