Çatkapı misafirleriniz için mucize tarif! Sadece 3 malzemeyle 3 dakikada yapacaksınız

Pratik ve aynı zamanda lezzetli bir kurabiye tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. 3 dakikada hazır olan, fındık ve çikolatayla zenginleşen bu kurabiyenin misafirlerinizden tam not alacağı kesin..

Bu kurabiyeler sadece 3 dakikada hazır olur ve beklenmedik misafirler için mükemmeldir. Fındık ve çikolata açısından zengin olan bu tarif, tüm lezzet ihtiyacınızı karşılayacak.

3 dakikada yapılabilecek kurabiye tarifi (3 malzeme)

Malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un (2. 5 su bardağından biraz fazla)

İsteğe göre;

Fındık ve benmari usulünde eritilen çikolata





Hazırlanışı:

Eşit miktarda un, yağ ve pudra şekerini karıştırıp yoğurun. Dilediğiniz şekli verip önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık olarak 20 dakika beyazlaşana kadar pişirin (bu süre fırınınıza göre değişebilir, kontrollü bir şekilde pişirin).

Kurabiyeler soğuduktan sonra tepsiden tabağa aktarın ve afiyetle yiyin.

Tercihinize göre şeker miktarını azaltabilirsiniz. Hamur kolayca ufalanır, bu nedenle şekil verirken uzatmadan önce avucunuzla iyice bastırdığınızdan emin olun. Üzerine fındıkları koyup pişirin. Benmaride pişirilen çikolatayı kurabiyelerin üzerine dökün ve çikolata donduktan sonra servisini yapın.

3 dakikada hazırlanabilen bu kurabiye tarifi hem pratik hem de beklenmedik misafirleriniz geldiğinde bile hızlı bir şekilde hazırlanabiliyor. Sadece birkaç malzemeyle kolayca hazırlanabilen bu leziz kurabiyeler, size zaman kazandırır ve damak zevkinizi oldukça fazla tatmin eder.