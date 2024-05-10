Tapu ve Kadastro KPSS şartsız memur alımını başlattı! Yüksek maaş fırsatıyla başvurular açıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde mevcut personel alımı için online başvurulara ilişkin süreç devam ediyor. Memur atamalarında KPSS kamu personeli seçme sınavı şartı aranmıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Memur Alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne memur alım başvurularının 6-10 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Adaylar başvurularını e-Devlet internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek.

Genel Koşullar

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları sağlamak üzere T.C. Vatandaş olmalı ve askerlik ile herhangi bir ilişiğinin olmaması gerekmektedir. KPSS puanı olmayan ya da başvurmayanların KPSS puanı 70 (yetmiş), YDS puanı olmayanların da yabancı dil puanı 0 (sıfır) şeklinde değerlendirilecektir.

Memur Alım Nitelikleri

1 pozisyon için 4 kat maaşla CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı,

2 pozisyon için 3 kat maaş ile CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı,

2 pozisyon için 4 kat maaş ile Yazılım Mimarı Brüt Sözleşme alımı,

2 pozisyon için 3 kat maaş ile Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı,

4 pozisyon için 2 kat maaş ile Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı yapılacaktır.





Maaşın 2-3-4 katı uygulanan dereceler: bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği.

Çift maaşlı uygulamalı dereceler: Fakültelerin teknik fakültelerinden, fen-edebiyat fakültelerinden, bilgisayar bilimleri ve teknolojisinin yanı sıra istatistik, matematik ve fizik alanlarında da eğitim veren eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinden mezuniyet.