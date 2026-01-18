Çaycuma'da Karla Mücadele 7/24 Sürüyor — Zonguldak İl Özel İdaresi Sahada

Çaycuma'da Zonguldak İl Özel İdaresi ekipleri, Meteoroloji uyarıları sonrası artan kar yağışına karşı greyder ve kar küreme araçlarıyla 7/24 yol açma çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:46
Çaycuma'da Karla Mücadele 7/24 Sürüyor — Zonguldak İl Özel İdaresi Sahada

Çaycuma'da Karla Mücadele 7/24 Sürüyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, günler öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Zonguldak İl Özel İdaresi'ne bağlı Çaycuma İlçe Özel İdare Bakım evi ekipleri, ilçeye bağlı köylerde ve mahalle aralarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Açma Çalışmaları

Zonguldak'ta aralıksız yağan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sonucu Çaycuma ilçesinin köylerinde beyaz bir örtü oluştu. Ekipler, greyder ve kar küreme ekipmanları ile kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Durum ve Uyarılar

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köy yollarının açık olduğu ve karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise; "Çaycuma bakım evi şantiyesi, bölgemizdeki ulaşımı sağlamak için, karla mücadele ekibi arkadaşlarla, 7/24 zaman dilimine bağlı, çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın zorda kalmadıkça kar lastiği ve zincirsiz trafiğe çıkmamaları, ulaşımda sıkıntıya düşmemek için güvenli olacaktır. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederiz"

ÇAYCUMA'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ÇAYCUMA'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ÇAYCUMA'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik Belediyesi'nden Karla Mücadele: Ekipler Aralıksız Sahada
2
Tunceli'de 875 sosyal konutun kura çekimi yapıldı
3
Pendik'te İETT Otobüsü Yolda Kaldı: Lastik Uygunsuzluğu Yolcuları Mağdur Etti
4
Amasya'da Boraboy Gölü Dondu: Yüzey Buzla Kaplandı
5
Pendik Belediyesi'nin Karla Mücadelesi: Ekipler 7/24 Sahada
6
D850'de Tır Makasladı: Niksar'da Polis Kürekle Yolu Açtı
7
İnegöllü İş İnsanı Sedat Taç Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları