Çaycuma'da Karla Mücadele 7/24 Sürüyor — Zonguldak İl Özel İdaresi Sahada

Çaycuma'da Karla Mücadele 7/24 Sürüyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, günler öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Zonguldak İl Özel İdaresi'ne bağlı Çaycuma İlçe Özel İdare Bakım evi ekipleri, ilçeye bağlı köylerde ve mahalle aralarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Açma Çalışmaları

Zonguldak'ta aralıksız yağan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sonucu Çaycuma ilçesinin köylerinde beyaz bir örtü oluştu. Ekipler, greyder ve kar küreme ekipmanları ile kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Durum ve Uyarılar

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köy yollarının açık olduğu ve karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise; "Çaycuma bakım evi şantiyesi, bölgemizdeki ulaşımı sağlamak için, karla mücadele ekibi arkadaşlarla, 7/24 zaman dilimine bağlı, çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın zorda kalmadıkça kar lastiği ve zincirsiz trafiğe çıkmamaları, ulaşımda sıkıntıya düşmemek için güvenli olacaktır. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederiz"

