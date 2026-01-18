İstanbul Pendik’te Kar: Ertuğrul Gazi Mahallesi Sokakları Oyun Alanına Döndü

İstanbul Pendik’in Ertuğrul Gazi Mahallesi’ni beyaza bürüyen kar, çocukların kızak, poşet ve kartopu ile sokakları oyun alanına çevirmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:07
İstanbul Pendik’te Kar: Ertuğrul Gazi Mahallesi Sokakları Oyun Alanına Döndü

İstanbul Pendik’te Kar: Ertuğrul Gazi Mahallesi Sokakları Oyun Alanına Döndü

Çocuklar kızak ve poşetlerle eğlenceyi sokaklara taşıdı

Soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul Pendik’in yüksek kesimleri beyaza büründü. Ertuğrul Gazi Mahallesi, karın etkisiyle sessiz sokaklarını çocuk sesleriyle doldurdu.

Yarıyıl tatilinde olan çocuklar, yanlarına getirdikleri kızaklar, poşetler ve kendi imkanlarıyla yaptıkları araçlarla mahallenin dik yokuşlarında kayarak günü değerlendirdi. Kızaklar ve poşetlerle kayan çocuklar, kaymanın yanı sıra neşeli bir kartopu savaşı da gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri de kar yağışını fırsat bilerek sokaklara çıkarak çocukların oyunlarına eşlik etti ve beyaz örtünün sunduğu manzaranın tadını çıkardı.

İSTANBUL PENDİK’İN YÜKSEK KESİMLERİNDE YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNEN SOKAKLAR, ÇOCUKLARIN OYUN ALANI...

İSTANBUL PENDİK’İN YÜKSEK KESİMLERİNDE YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNEN SOKAKLAR, ÇOCUKLARIN OYUN ALANI HALİNE GELDİ. KIZAKLAR VE POŞETLERLE KAYAN ÇOCUKLAR, KARTOPU SAVAŞI YAPMAYI DA İHMAL ETMEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sason’da Karla Mücadele: Hastalar İçin 8 Saatlik Kurtarma Seferberliği
2
Elazığ Belediyesi'nden Kesintisiz Karla Mücadele: 76 Araç, 283 Personel Sahada
3
Gümüşhane'de Yoğun Kar: Zirveler ve Süleymaniye Beyaza Büründü
4
Gümüşhane'de Kar Görsel Şöleni: Süleymaniye, Kuşakkaya ve Karakaya
5
Bartın'da Ulus-Pınarbaşı Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
6
Düzce'de Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı
7
Kayseri'de kar mesaisi: 6 saatte 285 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları