İstanbul Pendik’te Kar: Ertuğrul Gazi Mahallesi Sokakları Oyun Alanına Döndü

Çocuklar kızak ve poşetlerle eğlenceyi sokaklara taşıdı

Soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul Pendik’in yüksek kesimleri beyaza büründü. Ertuğrul Gazi Mahallesi, karın etkisiyle sessiz sokaklarını çocuk sesleriyle doldurdu.

Yarıyıl tatilinde olan çocuklar, yanlarına getirdikleri kızaklar, poşetler ve kendi imkanlarıyla yaptıkları araçlarla mahallenin dik yokuşlarında kayarak günü değerlendirdi. Kızaklar ve poşetlerle kayan çocuklar, kaymanın yanı sıra neşeli bir kartopu savaşı da gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri de kar yağışını fırsat bilerek sokaklara çıkarak çocukların oyunlarına eşlik etti ve beyaz örtünün sunduğu manzaranın tadını çıkardı.

