Sinop'ta 'Denize giremedik' diyen vatandaş karda kulaç attı

İstanbul'dan Sinop'un Değirmencili köyüne gelen Sadettin Özgenç, yaklaşık 40 santimetrelik kar üzerinde elbiselerini çıkarıp karda kulaç attı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:27
Değirmencili köyünde yaklaşık 40 santimetrelik kar sürprizi

İstanbul'da yaşayan Sadettin Özgenç, memleketi Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Değirmencili köyüne geldiğinde karşılaştığı yaklaşık 40 santimetrelik kar birikintisi karşısında büyük bir sürpriz yaşadı.

Karı fırsat bilen Özgenç, dondurucu soğuğa aldırış etmeden elbiselerini çıkarıp beyaz örtünün içine atladı. Bir süre karda kulaç atarak ilerleyen Özgenç, kar üzerinde emekleyip sırt üstü yatarak kar banyosu yaptı.

O anları görüntüleyen yakınlarına espriyle seslenen Özgenç, "Denize giremedik, bari karda yüzelim" dedi. Çevredeki yakınları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, Özgenç'in neşeli tavırları ve karın tadını doyasıya çıkardığı anlar yer aldı.

