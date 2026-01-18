Hakkari'de Dondurucu Soğuklar: Araçlar ve Mir Kalesi Buzla Kaplandı

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:36
HAKKARİ (İHA) – Kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkisini artırdığı Hakkari’de, araçların camları buzla kaplandı.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollar adeta buz pistine döndü. Hakkari Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için geceli gündüzlü tuzlama çalışmalarını sürdürüyor; buna rağmen park halindeki araçların camları tamamen buz tuttu.

Öte yandan, Dağgöl Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki Mir Kalesi’nin kayalıkları da buzla kaplandı. Kayalardan sarkan buz kütlelerinin bazı bölgelerde 1,5 metreyi bulduğu görüldü. Oluşan buz sarkıtları hem görsel bir manzara oluşturdu hem de vatandaşları tehlikelere karşı tedirgin etti.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

