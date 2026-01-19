Çayırova'da Karla Mücadele Sürüyor: Ekipler 7/24 Sahada

Çayırova'da karla mücadele sürüyor

Belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için seferber

Çayırova Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışına karşı teyakkuza geçti.

Ekipler, sabah saatlerinde ulaşımın açık kalması için gece boyunca ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte ilçenin özellikle yüksek kesimlerinde bulunan Şekerpınar, Cumhuriyet, Akse, Emek ve İnönü mahallelerinde kar küreme ve tuzlama faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde sürdürüldüğü, ulaşım güvenliği ve yaya güvenliği için ekiplerin gün boyu sahada olacağı bildirildi.

