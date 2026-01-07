Çermik Kaplıcaları: Diyarbakır'ın 4 Mevsim Şifa Merkezi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki kaplıcalar, modern tesisleriyle yılın dört mevsimi ziyaretçi çekiyor; birçok sağlık sorunu için şifa kaynağı olarak biliniyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:48
Modern tesisler ve artan kış ilgisi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalar yılın dört mevsimi ziyaretçi ağırlıyor. İlçede yapılan modern otel ve pansiyonlar ile yeni yapılan tesislerle Çermik kaplıcalarına kış mevsiminde de rağbet artıyor.

Özellikle hafta sonları Güneydoğu Anadolu Bölgesinden pek çok ilden insanların şifa aramak amacıyla geldiği ilçede yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Çermik kaplıcaları, içerdiği minareler açısından dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Kaplıcaların özellikle; iltihaplı romatizma, eklem ve kas hastalıkları, çocuk felci, üst solunum yolları, deri hastalıkları ve kadın hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

